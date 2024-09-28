أرسنال يفوز بصعوبة على ليستر سيتي 4-2 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال بصعوبة على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.

أهداف مباراة ارسنال وليستر سيتي

سجل هدف أرسنال الأول اللاعب جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 17، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد ليستر سيتي وسجل هدفين عن طريق جيمس جاستن في الدقائق 47 و63، قبل أن يعود الجانرز ويحرز هدفين عن طريق لياندرو تروسارد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحستب بدلا من الضائع للمبارة وكاي هافيرتز في الدقيقة التاسعة من الوقت الوقت المحستب بدلا من الضائع للمبارة .

تشكيل ارسنال أمام ليستر سيتي

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: جوريان تيمبر – جابرييل ميجاليس – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – لياندرو تروسارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي.

تشكيل ليستر سيتي أمام ارسنال

في حراسة المرمى: هيرمانسن.

في خط الدفاع: جاستن - فايس - أوكولي - كريستيانسن.

في خط الوسط: وينكس - نديدي - سكيب.

في خط الهجوم: مافيديدي - بونانوتي - جيمي فاردي.