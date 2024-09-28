بمشاركة عبد المنعم، شوط أول سلبي بين نيس ولانس في الدوري الفرنسي

تعادل فريق نيس مع نظيره لانس بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد بوليرت ديليليس، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني أساسيًا أمام لانس.

تشكيل نيس أمام لانس في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: ماركين بولكا.

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم - مويس بومبيتو- يوسف ندايشيمي - ميندي.

في خط الوسط: علي العابدي - هشام بوداوي بابلو روساريو.

في خط الهجوم: بدر الدين بوناني- إيفان جيساند- بوجا

ترتيب نيس في الدوري الفرنسي

ويحتل نيس المركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم بعد خوض 5 مباريات في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.