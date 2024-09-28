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رياضة

موعد مباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

موعد مباراة نيس ولانس
موعد مباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يستعد فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، لمواجهة نظيره لانس اليوم السبت علي أرضية ملعب “بوليرت ديليليس” ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.


ويحتل نيس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، في حين أن لانس لديه 9 نقاط في المركز الرابع.

 

موعد مباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي


تنطلق مباراة نيس ضد لانس في الدوري الفرنسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي

 

تذاع مباراة نيس ولانس في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN SPORTS 4.


ويأمل محمد عبد المنعم  للعودة للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما غاب عن آخر لقائين لـ نيس، أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس قادمًا من الأهلي، هذا الصيف، وشارك في مباراتين فقط أولهما كان بديلًا أمام فريق أنجيه، ثم شارك أساسيًا في مباراة مارسيليا.

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