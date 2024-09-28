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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون على ملعب مولينيو مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون 

ويشارك محمد صلاح أساسيا  في  تشكيل ليفربول  وجاء التشكيل الأساسي للريدز كالتالي:" 

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أرقام صلاح ضد وولفرهامبتون

وقبل لقاء اليوم لعب محمد صلاح ضد وولفرهامبتون 15 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحقق الفوز مع ليفربول في 12 مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين أن ولفرهامبتون لديه نقطة في المركز العشرين والأخير، وفاز ليفربول في مباراته في الجولة الماضية على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

 

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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