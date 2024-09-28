التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونيخ وليفركوزن بالدوري الألماني

أعلن المديران الفنيان لفريقي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، التشكيل الرسمي، في قمة من العيار الثقيل بالدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونيخ

تشكيل بايرن ليفركوزن

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، متفوقًا بثلاث نقاط على ليفركوزن، كما تأهل للدور الثاني لكأس ألمانيا، بالإضافة إلى فوزه الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

قمة ثأرية

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه الشاب البلجيكي فينسنت كومباني إلى مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة بالفوز على ليفركوزن، الذي يعيش أزهى عصوره في تجربته مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وتعد مباراة اليوم ثأرية بالنسبة لفريق البايرن، بعدما خسر أمام باير ليفركوزن 0-3 في آخر لقاء جمعهما بالدوري الألماني الموسم الماضي، وقبلها التعادل 2-2 في قمة ميونخ، كما أن بايرن ميونخ لم يستطع الفوز على ليفركوزن خلال آخر 3 مواجهات بينهما، وخسر لقب الدوري الألماني على يده، بعد سيطرة على اللقب لمدة 11 موسمًا كاملًا.

وحقق بايرن ميونخ مؤخرًا فوزًا كبيرًا أمام نظيره فيردر بريمن 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، إذ يملك في رصيده 5 أهداف، يليه الدولي المصري عمر مرموش الذي يلعب بين صفوف إينتراخت فرانكفورت برصيد 4 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يأمل ليفركوزن السير بخطى ثابتة أيضًا في الموسم الحالي، رغم أن مسيرته الخالية من الهزائم في "البوندسليجا" امتدت لـ35 مباراة متتالية، انتهت بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام لايبزيج 2-3.