شتوتجارت يتعادل أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

تعادل فريق شتوتجارت، أمام فولفسبورج بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة بالدوري الألماني.

وأحرز فولفسبورج هدفه الأول في الدقيقة 20 عن طريق يوناس، وتعادل شتوتجارت عن طريق انزو ميلوت في الدقيقة 32.

وأحرز الجزائري محمد الأمين الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 86، وأنقذ دينيز اونديف شتوتجارت بهدف التعادل في الدقيقة 7+90

تشكيل شتوتجارت أمام فولفسبورج

ويفقد شتوتجارت، خدمات ليونيداس ستيرجيو وجاستن ديهل وأمين الدخيل، خلال لقاء فولفسبورج اليوم.

وأعلن نادي شتوتجارت، غياب الفرنسي دان أكسل زاجادو عن صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة بسبب الإصابة.

وقال هونيس في مؤتمر صحفي، إن زاجادو أصيب في الرباط الجانبي للركبة اليمنى مرة أخرى، ولن يكون متاحا في الوقت الحالي.



وتعرض المدافع الفرنسي للإصابة خلال تدريبات الفريق الألماني، أمس الأربعاء.

وعانى زاجادو في يناير الماضي، من تمزق جزئي في الرباط الصليبي، وتلف في الرباط الخارجي لنفس الركبة، ولم يعد للفريق سوى قبل أسبوعين فقط خلال فوز شتوتجارت 3-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأوضح سيباستيان هونيس أن إصابة زاجادو: "ليست شديدة مثلما كانت في ذلك الوقت".

وتراجع مستوى زاجادو مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند، لكنه ساعد شتوتجارت في تحقيق نتائج مذهلة في الموسم الماضي.