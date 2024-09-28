السبت 28 سبتمبر 2024
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والعروبة في الدوري السعودي

ضمك, فيتو
ضمك, فيتو

أعلن فريقا ضمك والعروبة عن تشكيل فريقهما في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب العروبة في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

 

تشكيل ضمك أمام العروبة 

تشكيل العروبة أمام ضمك 

 

النصر يفوز علي الوحدة في الدوري السعودي 

وفاز فريق  النصر السعودي، على منافسه الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وسجل أنجيلو بورجيس هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 41، فيما سجل الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. 

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