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رياضة

رونالدو في مهمة خاصة أمام الضحية المفضلة بالدوري السعودي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لخوض مواجهة خاصة بالدوري السعودي  أمام ضيفه الوحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الوحدة يعد الضحية الأبرز للنجم البرتغالي، منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير عام  2023.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في شباك الوحدة منذ انضمامه إلى النصر، ليصبح الفريق الأكثر تلقيًا للأهداف في شباكه من نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق. 


وضمن قائمة الفرق التي سجل رونالدو العديد من الأهداف في شباكها، يبرز اسم الفتح والطائي، حيث سجل خمسة أهداف في شباكهما، وأربعة أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها.


ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل منافسه في المباراة المقبلة، فريق الوحدة، المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط. 

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