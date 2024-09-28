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رياضة

إنتر ميلان يفوز بثلاثية أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

انتر ميلان،فيتو
انتر ميلان،فيتو

فاز فريق إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام  نظيره أودينيزي في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب داتشيا أرينا.

وأحرز دافيد فراتيسي الهدف الأول لـ إنتر ميلان بالدقيقة الأولى من المباراة.

وتمكن فريق أودينيزي من إدراك هدف التعادل عن طريق كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 35.

 

 

ونجح لاوتارو مارتينيز هدف التقدم في الدقيقة 2+45

 

 

واحرز لاوتارو مارتينيز هدف الانتر الثالث في الدقيقة 47.

 

 

 واحرز اودينيزي الهدف الثاني  عن طريق لوكا في الدقيقة 83.

 

تشكيل إنتر ميلان الرسمي استعدادًا لمواجهة أودينيزي


 

في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: تشيك – باستوني – أتشيربي.

خط وسط الملعب: دارميان – دافيد فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – مخيتاريان - دي ماركو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز  – تورام

 

ترتيب انتر ميلان واودينيز بالدوري الإيطالي 


ويحتل إنتر ميلان مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقاط.

بينما يملك أودينيزى  المركز الخامس برصيده 5 نقاط.

 

وكان  الإنتر قد فشل في مواصلة فرض سيطرته على ميلان في الديربي، إذ فاز عليه في آخر 6 مباريات ضمن مختلف البطولات، فيما يعود انتصار ميلان الأخير إلى سبتمبر 2022 في الدوري الإيطالي، ليكون أو فوز له في الديربي الأخير.

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