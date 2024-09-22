الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بنتيجة 2-1، ميلان يحسم ديربي الغضب أمام انتر في الدوري الإيطالي

ميلان وإنتر
ميلان وإنتر

فاز ميلان على فريق إنتر ميلان  بنتيجة 1-2  في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح إي سي ميلان التسجيل عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 10، فيما تعادل لـ إنتر اللاعب  دي ماركو في الدقيقة 27.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏حشد‏‏‏ و‏نص‏‏

وفي الشوط الثاني خطف ميلان هدف الفوز عن طريق ماتيو جايبا.

 

تشكيل إنتر ميلان 

في حراسة المرمى: سومر.

في خط الدفاع: باستوني – بافارد – أتشيربي.

في خط الوسط: دي ماركو – تشالهانوجلو – باريلا – ميختاريان – دومفريس.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – تورام.

الصورة

تشكيل إي سي ميلان 

في حراسة المرمى: ماينان.

في خط الدفاع: إيمرسون – جابيا – توموري – ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: بوليسيتش – ريندرز – فوفانا.

في خط الهجوم: ألفارو موراتا – تامي أبراهام – لياو.

تاريخ مواجهات إنتر وميلان

ويتفوق الإنتر على ميلان في عدد مرات الفوز، خلال 239 مواجهة بين الفريقين بجميع المسابقات، بعدما  فاز صاحب الأرض في مباراة اليوم بـ 91 مباراة، مقابل الخسارة 79، بينما كان التعادل  في 69  مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان


تنقل مباراة إنتر وميلان على شاشة قناة: AD SPORTS Premium 1


ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين علي مستوي العالم، فإن إنتر ميلان قيمته التسويقية تبلغ 672.30 مليون يورو، أما ميلان قيمته تبلغ 601 مليون يورو.

الصورة
الصورة

 

وبحسب "فوتبول إيطاليا"، لم يتمكن أي من النيراتزوري أو الروسونيري في الفوز في 7 ديربيات متتالية من قبل.

ونجح إنتر ميلان في الفوز بالديربي في آخر 6 مواجهات على التوالي، ومن بينهم 4 انتصارات في موسم (2022- 2023).

ونجح الإنتر في الفوز بنتيجة (5-1) في الدور الأول من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-1) وهو الانتصار الذي أمن لقب الدوري للنيراتزوري حسابيًا.

 

وفي موسم (2022- 2023) فاز الإنتر في مباراتي دوري الأبطال في نصف نهائي النهائي، بالفوز ذهابًا (2-0) وإيابًا (1-0).

كما حقق الإنتر الفوز في الدوري الإيطالي (1-0) في فبراير 2023، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة في السوبر الإيطالي.

 

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في العالم والحاقدون يريدون اختفاءه

مفاجأة، منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إنتر ميلان إي سي ميلان ميلان ميلان وانتر الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

جلسة تصوير جديدة لزي الزمالك في السوبر الإفريقي

برشلونة يفوز على فياريال بخماسية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (صور)

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

أرسنال بـ10 لاعبين يتعادل مع مانشستر سيتي 2-2 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 2-1 في الشوط الأول

منافس الأهلي، العين يتقدم على أوكلاند سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال

الدوري الإنجليزي، أرسنال يقلب الطاولة على مانشستر سيتي 2-1 في الشوط الأول (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار، مصرع شخص في مشاجرة بالشوم بالأقصر

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

قائمة الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

خبير اقتصادي يحذر من انفجار الفقاعة العقارية في مصر ويحدد 3 وسائل لمنعه (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن كميات الأمطار والسيول في خريف 2024 (فيديو)

سعر الجنيه الذهب وصل لكام فى الصاغة النهارده؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

دولة البكتاشية الإسلامية، قصة بلد الصوفية المنتظر ميلاده في ألبانيا

منوعات

المزيد

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، البراء بن عازب "راوي أحاديث النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية