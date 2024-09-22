بنتيجة 2-1، ميلان يحسم ديربي الغضب أمام انتر في الدوري الإيطالي

فاز ميلان على فريق إنتر ميلان بنتيجة 1-2 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح إي سي ميلان التسجيل عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 10، فيما تعادل لـ إنتر اللاعب دي ماركو في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني خطف ميلان هدف الفوز عن طريق ماتيو جايبا.

تشكيل إنتر ميلان

في حراسة المرمى: سومر.

في خط الدفاع: باستوني – بافارد – أتشيربي.

في خط الوسط: دي ماركو – تشالهانوجلو – باريلا – ميختاريان – دومفريس.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – تورام.

تشكيل إي سي ميلان

في حراسة المرمى: ماينان.

في خط الدفاع: إيمرسون – جابيا – توموري – ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: بوليسيتش – ريندرز – فوفانا.

في خط الهجوم: ألفارو موراتا – تامي أبراهام – لياو.

تاريخ مواجهات إنتر وميلان

ويتفوق الإنتر على ميلان في عدد مرات الفوز، خلال 239 مواجهة بين الفريقين بجميع المسابقات، بعدما فاز صاحب الأرض في مباراة اليوم بـ 91 مباراة، مقابل الخسارة 79، بينما كان التعادل في 69 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان



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ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين علي مستوي العالم، فإن إنتر ميلان قيمته التسويقية تبلغ 672.30 مليون يورو، أما ميلان قيمته تبلغ 601 مليون يورو.

وبحسب "فوتبول إيطاليا"، لم يتمكن أي من النيراتزوري أو الروسونيري في الفوز في 7 ديربيات متتالية من قبل.

ونجح إنتر ميلان في الفوز بالديربي في آخر 6 مواجهات على التوالي، ومن بينهم 4 انتصارات في موسم (2022- 2023).

ونجح الإنتر في الفوز بنتيجة (5-1) في الدور الأول من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-1) وهو الانتصار الذي أمن لقب الدوري للنيراتزوري حسابيًا.

وفي موسم (2022- 2023) فاز الإنتر في مباراتي دوري الأبطال في نصف نهائي النهائي، بالفوز ذهابًا (2-0) وإيابًا (1-0).

كما حقق الإنتر الفوز في الدوري الإيطالي (1-0) في فبراير 2023، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة في السوبر الإيطالي.