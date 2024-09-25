البلشي: سفارة السعودية أنهت أزمة تأشيرات الصحفيين الرياضيين لتغطية مباراة السوبر الإفريقي

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين انتهاء أزمة تأخر حصول الصحفيين الرياضيين، والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية، لتغطية مباراة كأس السوبر الإفريقية بين الأهلى والزمالك المقررة يوم الجمعة.





حب أزمة تغطية السوبر الإفريقي



وقال البلشي خلال كلمته بالمؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: "لجأنا للسفارة السعودية بالقاهرة خلال عطلتها لحلول العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ووجدنا تعاونا فوريا من جانبها، وذلك على خلفية غياب توجيه خطابات واضحة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تسهل الانتقال والتغطية للصحفيين والمصورين بشكل مباشر".

تأشيرات السفر لتغطية السوبر الإفريقي



وأشار النقيب إلى أن سفارة المملكة العربية السعودية أخطرت النقابة بتلقي خطابها وقرروا فتح السفارة في هذا اليوم فورا لإصدار التأشيرات مباشرة من مصر وبذلوا مجهودات كبيرة جدا"، موجها الشكر للسفارة ومسئول الإعلام بها جابر الشهري.

وشرح نقيب الصحفيين تفاصيل الأزمة التي تسبب بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مشيرا إلى أنه كان من السهل أن تغني الخطابات الصادرة عن الاتحاد عن إصدار التأشيرة للمملكة العربية السعودية من البداية، مضيفا "نحن أمام مباراة مصرية بالكامل".

وقال النقيب: "نؤيد كل خطوة تقوم بها شعبتا النقاد والمصورين من أجل الحق في التغطية ويجب أن ترعى المؤسسات المسئولة ذلك، وبغياب التنسيق يتم تغييب مدخولات واقتصاديات الرياضة، والنقابة ستفتح أبوابها لمؤتمر رابطة النقاد كجزء من المؤتمر العام."

وانتقد حسن خلف الله رئيس رابطة المحررين والنقاد الرياضيين تأخر الموافقات لسفر الصحفيين المصريين إلى المملكة العربية السعودية إلى اللحظات الأخيرة نتيجة غياب تنسيق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" مع السلطات السعودية.

وتابع: "رأينا دعما محترما من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، لكننا نعاني مع المسئولين وبخاصة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الذي يتعامل بتعنت غير مسبوق، لافتا إلى إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -على العكس مما حدث- يسهل الموافقات لسفر الصحفيين والمصورين للدول التي تعقد بها المباراة.

وقال: "عندما خاطبنا السفارة السعودية فوجئنا برد مفاده أنه ليس هناك تنسيقا بخصوص خطابات الموافقات التي أصدرها الاتحاد الافريقي، ولذلك لجأنا إلى النقيب".

وتابع أنه في ظل هذه الأزمة اتخذت الرابطة قرارا من مكتبها التنفيذي بعقد المؤتمر العام لها بعنوان "التحديات التي يواجهها الصحفي الرياضي في تغطية الفعاليات"، مشددا على أن "الإعلام الرياضي غير موجود وممثل كما لم يحدث من قبل، وأوجه رسالة لكل المسئولين بضرورة وجود تعاون قائم على التقدير والاحترام المتبادل".

وقال محمود كامل رئيس لجنة الشعب والروابط: إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعر الانتباه الكافي لتسهيل سفر الصحفيين المصريين للدولة المنظمة للمباراة، مرجعا السبب الرئيسي إلى غياب ممثلين داخل الكاف من مصر، وفقا لتعبيره، مشددا على أن هذا بمثابة ناقوس خطر يدعو لضرورة تعزيز الوجود المصري داخل الكاف.

حضر المؤتمر وكيل النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل ورئيس المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين حسن خلف الله، ورئيس المكتب التنفيذي لشعبة المصورين مجدي إبراهيم، والذي تناول عرضًا لتطورات الموقف والجهود، التي بذلت من النقابة لتسهيل مهمة حصول الصحفيين الرياضيين، والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية، والموقف الذي ستتخذه النقابة متضامنة مع رابطة النقاد الرياضيين، وشعبة المصورين منعًا لتكرار مثل هذه الأزمة.