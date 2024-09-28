الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على ليستر سيتي بهدفين في الشوط الأول (فيديو)
تقدم فريق أرسنال على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 1-0 ، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدف أرسنال الأول اللاعب جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 17، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي
في حراسة المرمى: دافيد رايا.
في خط الدفاع: جوريان تيمبر – جابرييل ميجاليس – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري.
في خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – لياندرو تروسارد.
في خط الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي.
تشكيل ليستر سيتي أمام أرسنال
في حراسة المرمى: هيرمانسن.
في خط الدفاع: جاستن - فايس - أوكولي - كريستيانسن.
في خط الوسط: وينكس - نديدي - سكيب.
في خط الهجوم: مافيديدي - بونانوتي - جيمي فاردي.
ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
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