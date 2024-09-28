محمد عبد المنعم يقود دفاع نيس أمام لانس في الدوري الفرنسي
أعلن فرانك هايس المدير الفني لنادي نيس، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة لانس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد بوليرت ديليليس، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.
وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني أساسيًا أمام لانس.
تشكيل نيس أمام لانس في الدوري الفرنسي
في حراسة المرمى: ماركين بولكا.
في خط الدفاع: محمد عبد المنعم - مويس بومبيتو- يوسف ندايشيمي - ميندي.
في خط الوسط: علي العابدي - هشام بوداوي بابلو روساريو.
في خط الهجوم: بدر الدين بوناني- إيفان جيساند- بوجا
موعد مباراة نيس ولانس
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد بوليرت ديليليس.
ترتيب نيس في الدوري الفرنسي
ويحتل نيس المركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم بعد خوض 5 مباريات في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.
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