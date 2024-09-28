استشهاد 1640 وإصابة 8408 وجثامين تحت الركام، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، اليوم السبت، عن استشهاد 1640 شخصًا، وتسجيل 8408 إصابة منذ بدء الغارات الإسرائيلية على لبنان، فى 8 أكتوبر الماضى.

وتابع وزير الصحة اللبناني، في مؤتمر صحفي له السبت، أن "الأعداد الإجمالية منذ بدء الأحداث من أكتوبر 2023 وحتى الآن بلغت 1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 مصابين"، لافتا إلى أنه لايزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودين وأشلاء.

حصيلة الضربات الإسرائيلية على لبنان

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، أمس الجمعة، مبانٍ كانت مليئة بالسكان، في واحدة من أعنف ضرباته، وأدت إلى استشهاد قائد “حزب الله” حسن نصر الله.

وكانت الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس أن الغارات أوقعت ما لا يقل عن 76 جريحًا وقتيلين في حصيلة أولية.

اغتيال حسن نصر الله



وفى وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.