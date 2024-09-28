قراران جمهوريان بشأن انعقاد الدور الخامس لمجلسي النواب والشيوخ
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 مكرر (د)، الصادر في 25 سبتمبر 2024، قرارين جمهوريين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن دعوة مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعى الثانى.
وجاء القراران كالتالي:
-القرار الجمهوري الجديد رقم 411 لسنة 2024، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.
وجاء في نص القرار الجهوري "مجلس النواب مدعو للانعـقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يـوم الثلاثـاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى".
- القرار الجمهوري رقم رقم 412 لسنة 2024، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.
وجاء في نص القرار الجمهوري "مجلس الشـيوخ مدعو للانعـقاد فى السـاعة الثانيـة ظهر يـوم الأربعـاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق 2 من أكتـوبر سـنة 2024 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول."
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