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رياضة

إنتر ميلان يتقدم على أودينيزي 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي (فيديو)

انتر ميلان،فيتو
انتر ميلان،فيتو

تقدم فريق إنتر ميلان، بالدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف أمام  نظيره  أودينيزي بالشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب داتشيا أرينا.

وأحرز دافيد فراتيسي الهدف الاول لـ إنتر ميلان بالدقيقة الاولى من المباراة.

 

وتمكن فريق أودينيزي من أدرك هدف التعادل في الدقيقة كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 35.

 

 

 

ونجح لاوتارو مارتينيز هدف التقدم في الدقيقة 2+45

 

 

تشكيل إنتر ميلان الرسمي استعدادًا لمواجهة أودينيزي


 

في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: تشيك – باستوني – أتشيربي.

خط وسط الملعب: دارميان – دافيد فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – مخيتاريان - دي ماركو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز  – تورام


وفاز أودينيزي على ساليرنيتانا بثلاثية مقابل واحد، في كأس إيطاليا.

كان ميلان قد فاز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة في الدوري الإيطالي.

 

ترتيب انتر ميلان واودينيز بالدوري الإيطالي 


ويدخل إنتر ميلان مباراة الليلة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط.

بينما يملك أودينيزى فى رصيده 10 نقاط حل بهم وصيفا بالتساوي مع نابولى خلف تورينو المتصدر برصيد 11 نقطة حتى الآن.

ويسعى إنتر ميلان لاستعادة طريق الانتصارات من جديد عقب سقوطه مؤخرا أمام فريق ميلان فى ديربي الغضب بنتيجة 2-1، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي 2024-2025.

وفشل الإنتر في مواصلة فرض سيطرته على ميلان في الديربي، إذ فاز عليه في آخر 6 مباريات ضمن مختلف البطولات، فيما يعود انتصار ميلان الأخير إلى سبتمبر 2022 في الدوري الإيطالي، ليكون أو فوز له في الديربي الأخير.

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