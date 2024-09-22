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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإنجليزي، استعاد مانشستر سيتي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا، وذلك بعدما تعادل السيتي مع أرسنال 2-2 في ختام الجولة الخامسة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة
2. ليفربول 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. أرسنال 11 نقطة
5. تشيلسي 10 نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 9 نقاط
8. نوتينغهام فورست 9 نقاط
9. فولهام 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفار هامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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