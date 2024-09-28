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رياضة

مجلس الزمالك يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد جائزة المليون ونصف دولار

تركي آل الشيخ، فيتو
تركي آل الشيخ، فيتو

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على جائزة المليون ونصف دولار في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة النادي وتأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقدم موسم الرياض جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديرًا لمجهودات الفريق في البطولة.

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي  بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهم على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

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