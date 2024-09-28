أيمن زيدان يعتذر عن عدم حضور تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب أحداث لبنان

اعتذر الفنان السوري الكبير أيمن زيدان عن عدم حضور تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بسبب ما تعانيه لبنان من غارات إسرائيلية وتهجير للأسر.

وأعلن زيدان إعتذاره عن الحضور فى رسالة صوتية أرسلها لرئيس المهرجان أمير أباظة، كما عبر عن امتنانه لهذا التكريم.

الفنان أيمن زيدان

وأضاف زيدان فى بيانه الصوتي أنه “يعتبر نفسه، جزءًا من أسرة هذا المهرجان الكبير، الذي تنظمه مصر العزيزة على قلبه، وقلب كل سوري، إلا أنه نظرًا لما يتعرض له أهلنا في لبنان الشقيق، وغزة الحبيبة، يعتذر عن الحضور والتكريم في هذا التوقيت الحساس، الذي تواجه فيه الأمة العربية، تحديات كبيرة".

وتمنى للمهرجان كل التوفيق في مواجهة هذه المخاطر التي تحيط بنا جميعًا”.

وكانت قد قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة منح وسام عروس البحر المتوسط للفنان العربي السوري الكبير أيمن زيدان بدورته الـ ٤٠ المقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.