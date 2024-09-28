رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق

تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم السبت، مع رؤساء الوحدات المحلية، مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورجال تحسين البيئة بالوحدات المحلية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من سلامة الطرق المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق.

نظافة الشوارع والميادين ببهنباى

قامت الوحدة المحلية بقرية بهنباي برئاسة محمد السيد ابراهيم رئيس الوحدة بمتابعة أعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين وإزالة أي إشغالات بقرى الوحدة ورفع نقاط التجمع من ميدان ابوجماعة وميدان الازهر وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي بنايوس وطريق بهنباي المجفف وطريق بهنباي الطيبة.

العمل مستمر بالمركز التكنولوجى

وتم كسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المظهر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة, والعمل مستمر بالمركز التكنولوجي لإنهاء ملفات التصالح وإنهاء المعاملات والاستيفاء والعمل مستمر والله ولي التوفيق.

رفع تراكمات القمامة بعموم الوحدة المحلية بالزنكلون

كما قامت الوحدة المحلية بالزنكلون برفع تراكمات القمامة الموجودة على الطريق العام اليوم السبت بناحية الزنكلون ــ وابوحاكم ـــ والبترول ـــ حتى رجب ايوب وتم ورفع السافوحة الموجودة بالطريق , مازال العمل مستمر بالوحده المحلية بالزنكلون لإنهاء المتأخرات من ملفات التصالح تنفيذا لتعليمات السيد الاستاذ شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

رفع نقاط تجمع القمامة بالعصلوجى

وتم بالوحدة المحلية بالعصلوجى تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامة من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع والسكة الحديد ومن داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية وكذا رى الأشجار ورش الطريق بالمياه وكذا رفع مستوى النظافة العامة بقرية الغار ودهان أعمدة الإنارة بقرية الغار,

قص الاشجار ورفع القمامة بشيبة النكارية

كما قامت لوحده المحليه بشيبة النكاريةبرفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية ومن أمام ــ وخلف مصنع الزيت والصابون ـــ وشارع السلام ـــ ومجمع المدارس ـــ ونفق شيبة ـــ وشارع المنشيه ـــ وميدان لفظ الجلالة تم قص الأشجار الموجودة بميدان لفظ الجلالة وتجميل الميدان وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحده المحليه بشيبة النكارية

رفع حميع الاشغالات من جانبى الطريق العام

وفى بردين قامت الوحدةالمحلية بإستمرار عمليات المتابعة لحملات النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق ـــ بلبيس والعكس تم رفع جميع الاشغالات الأتربة والسفوحة والقمامة من جانبى الطريق العام وكذلك تم رفع أى معوقات تعوق الطريق أثناء حركة المرور والسير للمواطنين

رفع السفوحة والاتربة من اعلى واسفل الكوبرى ببردين

وايضا حركة مرور السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين والمنظر الجمالي والحضاري وعلى محور آخرتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين وكذلك المتابعة للعمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة للإنتهاء من ملفات التصالح وسهولة الإجراءات للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية ببردين

سرعة الانتهاء من التصالحات بالطيبة

كما تم بالوحدة المحليه بالطيبة لعمل على اشدة فى المركذ التوكنولوجى للانتهاء من ملف التصالح بناءا على تعليمات شعبان رئيس مجلس مدينه الزقازيق.

طريق هرية القديم والجديد بوحدة بنى عامر

وقامت الوحدة المحلية ببنى عامر بتكثيف حملات النظافة على طريق هرية الجديد والقديم ومدخل القرى ورفع نقاط التجمع طريق هرية الجديد والقديم، وعلى محور آخر رفع القمامة من أمام مسجد الصنافينى وأمام مركز الشباب هريه ومازال العمل مستمرا.

إنهاء ملفات التصالح ببيشة قايد

كما قامت الوحدة المحلية ببيشة قايد بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع نقاط تجميع القمامة ومداخل القرى بالمركز التكنولوجي لانهاء ملفات التصالح وإنهاء المعاملات والاستيفاء طبقًا لتعليمات السيد المحاسب شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق .

العمل بنظافة أمام مدارس النخاس

كما قامت الوحدة المحلية بالنخاس بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية بداخل نطاق الوحدة والقرى التابعة لها وأمام المدارس والمرافق العامة بنطاق الوحدة وكذلك من على الطريق العام الزقازيق - ميت غمر ابتداء من بداية نطاق الوحدة تجاه شيبة والنكارية إلى نطاق الوحدة المحلية لأم الزين.

العمل بالمركز التكنولوجى على قدم وساق

وكذلك مازالت الأعمال مستمرة بالمركز التكنولوجي على قدم وساق للانتهاء من كافة الملفات المرتبطة بمنظومة التصالح وتسهيل الإجراءات طبقا للقانون لصالح وخدمة المواطنين ومازالت الأعمال مستمرة.

استئناف عمليات النظافة بالشوبك

وبالوحدة المحلية بشوبك بسطة تم اليوم استئناف عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد ورفع السافوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان ابو الأخضر ومثلث غزالة بجوار العمارات السكنية وقرية الطاهرة وعزبة محمد فريد والمخزنجى وعزبة المستشفى وقرية الشوبك وميدان الزراعة.

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