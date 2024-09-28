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صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لـ1800 مواطن بأولاد صقر

قافلة أبوطاحون قدمت
قافلة أبوطاحون قدمت الخدمة ل1800 بأولاد صقر

اكد الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  انه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أبو طاحون بمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان هما الخميس والجمعة 26 و27 -9 -2024  وتعد القافلة الثالثة منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

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المبادرة انطلقت فى 17سبتمبر الحالى 

حيث انطلقت المبادرة 17 سبتمبر  الموافق الثلاثاء قبل الماضى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

القافلة احتوت على احدى عشر عيادة 

اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وتم تخصيص عيادتين  لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها،

الكسف على 1869 مريض ةتحويل 4 للمستشفيات للجراحة 

 كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ونجحت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٦٩ مريض من أهالي القرية وتوابعها، وتم صرف العلاج اللازم لهم،كما تم تحويل ٤ حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية،  .

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منسق القوافل الطبية 

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية. صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية 

 

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الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية الشاملة قرية ابو طاحون مركز ومدينة كفر صقر القافلة استمرت يومان تحويل 4حالات لاجراء حراحات بالمستشفيات

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