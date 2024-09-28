السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الانعقاد في مطلع أكتوبر المقبل ليبدأ معه دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لتجري بعده انتخابات جديدة لمجلسي النواب والشيوخ.

ويترقب الشارع السياسي خلال الساعات المقبلة صدور قرارات جمهورية بدعوة البرلمان مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل تنفيذا للالتزام دستوري بموعد الانعقاد الدوري للبرلمان وانتهاء الإجازة البرلمانية

ومن المقرر أن تنتهي الإجازة البرلمانية التي بدأت شهر يوليو الماضي وأن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الانعقاد في مطلع شهر أكتوبر المقبل ليبدأ معه دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لتجري بعده انتخابات جديدة لمجلسي النواب والشيوخ.

وحدد الدستور وقانون مجلس النواب مواعيد فتح دور الانعقاد وانتهاء الإجازة البرلمانية التي تستمر نحو 3 أشهر حيث من المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد قبيل حلول 6 أكتوبر المقبل حسب نص المادة 115 من الدستور المصري والتي جاء فيها يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

كما نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

المستشار الدكتور حنفي جبالي قرارت جمهورية مجلس النواب

مواد متعلقة

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد باريس.. تحسين خدمات الكهرباء في جميع المحافظات.. وتعزيز الأداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

آخر مستجدات أزمة سد النهضة.. القيادة السياسية: مياه نهر النيل قضية حياة أو موت.. ومصر لا تتنازل عن قطرة مياه واحدة وقادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي

تمهيدًا لافتتاحه، آخر مستجدات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين (صور)

السيسي للحكومة: أولوية دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة بجنوب سيناء

السيسي يتابع محاور استراتيجية التنمية الشاملة بجنوب سيناء.. الرئيس يوجه بتعزيز الأداء التنموي والسياحي.. ورفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية للمواطنين

السيسي يتابع مشروعات تنمية شرم الشيخ وطابا ونويبع وأبو رديس والطور

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله

سعر جرام الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

علي كركي.. وزير الدفاع والرجل الأخطر في هرم السلطة بحزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية