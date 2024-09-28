قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الانعقاد في مطلع أكتوبر المقبل ليبدأ معه دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لتجري بعده انتخابات جديدة لمجلسي النواب والشيوخ.

ويترقب الشارع السياسي خلال الساعات المقبلة صدور قرارات جمهورية بدعوة البرلمان مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل تنفيذا للالتزام دستوري بموعد الانعقاد الدوري للبرلمان وانتهاء الإجازة البرلمانية

ومن المقرر أن تنتهي الإجازة البرلمانية التي بدأت شهر يوليو الماضي وأن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الانعقاد في مطلع شهر أكتوبر المقبل ليبدأ معه دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لتجري بعده انتخابات جديدة لمجلسي النواب والشيوخ.

وحدد الدستور وقانون مجلس النواب مواعيد فتح دور الانعقاد وانتهاء الإجازة البرلمانية التي تستمر نحو 3 أشهر حيث من المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد قبيل حلول 6 أكتوبر المقبل حسب نص المادة 115 من الدستور المصري والتي جاء فيها يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

كما نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،