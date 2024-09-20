4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لرئيس هيئة قناة السويس

الرئاسة في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات والقرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 392 لسنة 2024، بشأن تجديد تعيين أسامة أحمد سعد خروبة، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2024.

وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 416 لسنة 2022، و388 لسنة 2023، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

تخصيص الأراضي المملوكة للدولة

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 338 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 138 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية.



وأصدر القرار رقم 339 لسنة 2024 بتخصيص 3580 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية، خاصة ناحية الجيزة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية.

وأصدر السيسي القرار رقم 341 بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا لاستخدامها فى إقامة مجزر نصف آلى.

ذكرى المولد النبوي الشريف

كما شهد الرئيس السيسي احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وشهدت الاحتفالية تكريم الرئيس السيسي عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة فى ختام الحفل عن الأخلاق الكريمة للرسول وبناء الإنسان قال فيها: “نجتمع اليوم لنحتفل؛ والأمة الإسلامية، بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه هذا اليوم المبارك؛ الذي أذن الله تعالى فيه، لشمس الهداية النبوية أن تشرق على الدنيا بمولده ﴿صلى الله عليه وسلم﴾”.

وأضاف: "يطيب لي، في هذه المناسبة الكريمة العطرة، أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية.. سائلًا الله العلي القدير، أن يعيدها على الشعب المصري؛ وعلى الأمتين العربية والإسلامية؛ وعلى العالم أجمع، بالخير واليمن والبركات".

وتابع:"إن الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، يبعث في قلوبنا، معاني الإنسانية الحقيقية؛ إذ كان مولده ﴿صلوات الله وسلامه عليه﴾ إحياء للإنسانية، وتكريمًا لها".



وقال: "لعل احتفالنا اليوم، يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننـا، التـي بلغـــــت بالإنســـــانية أعـــــــلى درجـــــــاتها.. فرسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء، من خلال منظومة أخلاقية؛ من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم.. فهي رسالة تدعو إلى التعايش والبناء والتنمية، حيث بينت آيات القرآن الكريم، أن من أسمى غايات الخلق، بناء الإنسان بناءً قويمًا، ليؤدي مهمته التي كلفه الله تعالى بها، ألا وهي إعمار الكون وتنميته".

جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية

وتابع:"لا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مسئولية تضامنية وتكاملية، تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة.. لنبني معًا إنسانًا قويًا واعيًا رشيدًا، يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجًا حسنًا لتعاليم دينه.. إنسانًا صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات؛ وبناء التقدم والحضارة والعمران".

مكارم الأخلاق

وأردف السيسي: إن قول رسولنا الكريم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، لهو دعوة لنا جميعًا، أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في جميع مجالات حياتنا.. متطلعين في هذا الصدد، إلى مزيد من الجهود في بناء الإنسان؛ بناء أخلاقيًا، وعلميًا، وثقافيًا، ومعرفيًا، ونوعيًا، من خلال استخدام جميع الوسائل الحديثة، والأساليب المتطورة التي تتسق مــع طبيعــة العصـــر ومستجداته.. لينطلق الإنسان في تعامله مع غيره، من خلال مبادئ سامية؛ يعمها الخير والنفع، والرفق والشفقة والرحمة بجميع الناس، لتعيش كل الشعوب في أجواء من السلام والأمان، ويكون منهجها عند الاختلاف، قائمًا على أساس من الحوار والإقناع، دون إكراه أو إساءة".



واختتم الرئيس السيسي كلمته، قائلا: "أؤكد أننا في حاجة ماسة، لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان، وترسيخ القيم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.. كما أؤكد أن الدولة المصرية؛ لا تدخر جهدًا في توفير كل الدعم، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود.. أشكركم.. وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا والأمة الإسلامية، والإنسانية كافة، فى خير وأمان ورخاء".

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وسُبُل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة، في ظل أهميتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية؛ حيث عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات، عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة، عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، بما يتلاءم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة على حد سواء، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارّة، وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري، وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، فضلًا عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

تحديث أسطول الصيد المصري

كما تابع الرئيس، خلال الاجتماع، مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة، مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة، التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية، في ضوء أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، حتى خلال الظروف الطارئة وغير الاعتيادية.