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رياضة

الدوري الألماني، تعرف على تشكيل شتوتجارت أمام فولفسبورج

فريق شتوتجارت،فيتو
فريق شتوتجارت،فيتو

أعلن سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه أمام فولفسبورج في المباراة التي ستقام ضمن الجولة الخامسة بالدوري الألماني.

 

تشكيل شتوتجارت أمام فولفسبورج

 

ويفقد شتوتجارت، خدمات ليونيداس ستيرجيو وجاستن ديهل وأمين الدخيل، خلال لقاء فولفسبورج اليوم.

 

وأعلن نادي شتوتجارت، غياب الفرنسي دان أكسل زاجادو عن صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة بسبب الإصابة.
وقال هونيس في مؤتمر صحفي، إن زاجادو أصيب في الرباط الجانبي للركبة اليمنى مرة أخرى، ولن يكون متاحا  في الوقت الحالي.


وتعرض المدافع الفرنسي للإصابة خلال تدريبات الفريق الألماني، أمس الأربعاء.

وعانى زاجادو في يناير الماضي، من تمزق جزئي في الرباط الصليبي، وتلف في الرباط الخارجي لنفس الركبة، ولم يعد للفريق سوى قبل أسبوعين فقط خلال فوز شتوتجارت 3-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأوضح سيباستيان هونيس أن إصابة زاجادو: "ليست شديدة مثلما كانت في ذلك الوقت".

وتراجع مستوى زاجادو مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند، لكنه ساعد شتوتجارت في تحقيق نتائج مذهلة في الموسم الماضي.

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