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رياضة

مانشستر سيتي يتقدم بهدف على نيوكاسل في الشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

 الدوري الإنجليزي، تقدم مانشستر سيتي علي نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الشوط الأول في اللقاء المقام بينهما في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر سيتي جاك جريليش هدف فريقه في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

تشكيل مانشستر سيتي ونيوكاسل 

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2:30 مساءً بتوقيت مصر).

آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت المصري).

إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت مصر).

نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت ومصر).

ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت مصر).

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة
2. ليفربول 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. أرسنال 11 نقطة
5. تشيلسي 10 نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 9 نقاط
8. نوتينغهام فورست 9 نقاط
9. فولهام 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة
 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة 

 

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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