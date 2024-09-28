السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ممدوح عباس: عدالة الله نزلت في مباراة السوبر الإفريقي وقادت الزمالك إلى الفوز

ممدوح عباس، فيتو
ممدوح عباس، فيتو

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق إن عدالة الله نزلت في ملعب المباراة وقادت الزمالك للفوز بالسوبر.

وأشار عباس في تصريحات لقناة الزمالك إلى أنه تحدث مع كل اللاعبين قبل المباراة وكان واثق في الفوز والتتويج باللقب.

وعبر عباس عن شكره لمجلس الإدارة واللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات.

ومنح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي  بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1  في اللقاء الذي جمع  بينهم أمس الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للاهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولي، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

بعد تصريحات عشقه للأبيض، عبد الواحد السيد يهدي أديبايور قميص الزمالك

يحمل صورة شيكابالا، تيفو جماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي (فيديو وصور)

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلى والزمالك مباراة الأهلي والزمالك السوبر الأفريقي مباراة السوبر الافريقي نادي الزمالك النادي الأهلي مباراة الزمالك والأهلي

مواد متعلقة

شاهد لحظة تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي (فيديو)

الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي: ما تسمعونا حسكم

شاهد، فرحة لاعبي الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

ناصر منسي رجل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

بعد تصريحات عشقه للأبيض، عبد الواحد السيد يهدي أديبايور قميص الزمالك

يحمل صورة شيكابالا، تيفو جماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي (فيديو و صور)

استقبال خاص من جماهير الزمالك لـ شيكابالا قبل مواجهة الأهلي (فيديو)

جوميز يستبعد 5 لاعبين من قائمة الزمالك في مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

الزمالك يتوج بطلا للسوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز 4 ـ 3 بركلات الترجيح

موسم الرياض يمنح الزمالك جائزة مالية ضخمة بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

أسباب الاجتماع الأخير لـ نصر الله وقياداته في الضاحية الجنوبية

خامنئى يدعو إلى اجتماع عاجل وحزب الله يلتزم الصمت، هل نجحت عملية اغتيال حسن نصر الله؟

شاهد لحظة تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي (فيديو)

احتفالات جمهور الزمالك بميت عقبة بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي "فيديو وصور"

منوعات

المزيد

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، عبد القدوس الإسرائيلي "خادم الرسول"

بالتزامن مع السوبر الإفريقي، بيان عاجل من الأزهر للتحذير من التعصب الرياضي بعد المباريات

المزيد
الجريدة الرسمية