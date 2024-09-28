ممدوح عباس: عدالة الله نزلت في مباراة السوبر الإفريقي وقادت الزمالك إلى الفوز

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق إن عدالة الله نزلت في ملعب المباراة وقادت الزمالك للفوز بالسوبر.

وأشار عباس في تصريحات لقناة الزمالك إلى أنه تحدث مع كل اللاعبين قبل المباراة وكان واثق في الفوز والتتويج باللقب.

وعبر عباس عن شكره لمجلس الإدارة واللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات.

ومنح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم أمس الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للاهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولي، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.