إنتر ميلان بالقوة الضاربة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني انزاجي، المدير الفني لفريق انتر ميلان، تشكيله أمام نظيره أودينيزي في المباراة التي تقام ضمن الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب داتشيا أرينا.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي استعدادًا لمواجهة أودينيزي





في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: تشيك – باستوني – أتشيربي.

خط وسط الملعب: دارميان – دافيد فراتيسي – هاكان تشالهان أوجلو – مخيتاريان - دي ماركو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – تورام



وفاز أودينيزي على ساليرنيتانا بثلاثية مقابل واحد، في كأس إيطاليا.

كان ميلان قد فاز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة في الدوري الإيطالي.

ترتيب انتر ميلان واودينيز بالدوري الإيطالي



ويدخل إنتر ميلان مباراة الليلة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط.

بينما يملك أودينيزى فى رصيده 10 نقاط حل بهم وصيفا بالتساوي مع نابولى خلف تورينو المتصدر برصيد 11 نقطة حتى الآن.

ويسعى إنتر ميلان لاستعادة طريق الانتصارات من جديد عقب سقوطه مؤخرا أمام فريق ميلان فى ديربي الغضب بنتيجة 2-1، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي 2024-2025.

وفشل الإنتر في مواصلة فرض سيطرته على ميلان في الديربي، إذ فاز عليه في آخر 6 مباريات ضمن مختلف البطولات، فيما يعود انتصار ميلان الأخير إلى سبتمبر 2022 في الدوري الإيطالي، ليكون أو فوز له في الديربي الأخير.