إليسا تطالب بتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية

خاطبت الفنانة اللبنانية إليسا دول العالم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، وذلك بعد الأحداث الأخيرة ببلدها وغارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وناشدت إليسا بتطبيق القرارات الدولية التي من شأنها حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي الغاشم، فكتبت: “لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيدًا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟”

ورفعت المطربة اللبنانية من خلال حسابها على “X” هشتاج يطالب بوقف الحرب: فقالت: “نجدد النداء: #لبنان_لا_يريد_الحرب”

جيش الإحتلال يوجه ضربات إلى لبنان

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد وجه مئات الضربات نحو لبنان على مدار آخر 24 ساعة وأدت إلى مقتل 492 شخصًا كما أجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثًا عن مواقع آمنة.