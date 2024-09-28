الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

أعلن حزب الله اللبناني رسميا استشهاد السيد حسن نصر الله، زعيم الحزب وذلك بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وهو ما فتح الحديث عن الخليفة المحتمل للقائد الأعلى للحزب.

وأشارت مصادر داخل الحزب إلى أن هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" وأحد أبرز قيادات الحزب، هو المرشح الأقوى لخلافة نصر الله، تأكيدات تلك المصادر تأتي بعد إعلان أحد قادة حزب الله لـ"رويترز" أن صفي الدين ما زال على قيد الحياة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

واستندت التوقعات إلى تقرير إسرائيلي نشره موقع "والا" في عام 2008، والذي أشار إلى موافقة إيران على أن يكون صفي الدين هو خليفة حسن نصر الله.

إلى جانب علاقته الوطيدة بالحزب، فإن صفي الدين له علاقة عائلية بنصر الله، فهو ابن خاله، ما يعزز احتمالية اختياره كخليفة. كما أن علاقاته القوية مع إيران والحرس الثوري الإيراني تُعد عاملًا مؤثرًا في تحديده كوريث محتمل.

من هو هاشم صفي الدين؟

وُلد هاشم صفي الدين عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان. تلقى تعليمه الديني في النجف وقم، وهو ما يجعله متشابهًا في مساره التعليمي مع نصر الله، ويُعتبر صفي الدين من المؤسسين الأوائل لحزب الله في عام 1982، وعاد إلى لبنان في عام 1994 ليشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للحزب خلفًا لنصر الله، بعد تعيين الأخير أمينًا عامًا للحزب عقب اغتيال عباس الموسوي.

يتمتع صفي الدين بنفوذ قوي داخل "حزب الله"، حيث كان عضوًا في مجلس الشورى ومجلس القرار الذي يحدد من يتولى منصب الأمين العام. كما أنه مقرب من القيادة الإيرانية، وتحديدًا من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية في عام 2020. ومن اللافت أن نجل صفي الدين تزوج من ابنة سليماني، مما يعزز ارتباطه الوثيق بالإيرانيين.

نص بيان حزب الله

وجاء في بيان حزب الله «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

واضاف البيان: «لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم».

وقال البيان «إنّنا نعزي صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه) وولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية».