أنتم دائمًا رقم 1، رسالة مؤثرة من محمد عواد للجمهور بعد الفوز على الأهلى

وجه حارس مرمى الزمالك، محمد عواد، رسالة مؤثرة لجمهور نادي الزمالك، وذلك بعد الفوز الذي حققه نادي الزمالك على النادي الأهلي 4/ 3 بضربات الترجيح، في المباراة التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

رسالة مؤثرة من محمد عواد لجمهور الزمالك



وعبر محمد عواد عن امتنانه لجمهور نادي الزمالك، ووصفه بـ "جمهور الزمالك العظيم"، وقدم لهم الشكر للدعم والمساندة التي قدموها للفريق، قائلًا: "عملنا جاهدين لإسعادكم.. أنتم دائمًا رقم 1"

وقال حارس مرمى الزمالك في الرسالة المؤثرة التي وجهها لجمهور نادي الزمالك: "جمهور الزمالك العظيم دائمًا كنتم على الموعد.. عملنا جاهدين جميعًا كـ فريق من أجل إسعادكم والحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الأفريقي.."

وقدم محمد عواد الشكر لجمهور نادي الزمالك فقال: "شكرًا لكم على الدعم والمساندة الدائمة أنتم دائمًا رقم 1.. جمهور الزمالك العظيم"



الجدير بالذكر أن نادي الزمالك فاز على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، علي ملعب أرينا السعودي، ليتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي بعد 30 سنة منذ تتويجه بالبطولة على حساب الأهلي أيضًا عام 1994.