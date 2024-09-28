الزمالك كبيركم، الصحف العربية تتحدث عن فوز القلعة البيضاء بالسوبر الأفريقي

تحدثت الصحف العربية اليوم السبت عن انتصار الزمالك على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي في السعودية بركلات الترجيح.

الزمالك يتصدر الصحف العربية

وقالت صحيفة الرياضية السعودية تحت عنوان "كبيركم الزمالك.. ابكي يا أهلي على حالك" وتابعت: "الزمالك يخطف 13 لقبًا تحت أنظار الأهلي".



ومن جهتها وضعت صحيفة "الشرق" القطرية عنوان "الزمالك بطلًا لكأس السوبر الإفريقي بعد فوز مثير على الأهلي".

وتابعت: "حسم نادي الزمالك اللقب الأفريقي لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح".

وخرجت صحيفة "البيان" الإماراتية بعنوان "الزمالك سوبر إفريقيا على حساب غريمه التقليدي'.

وأكملت: "الأهلي أخفق في رد اعتباره من خسارته أمام الزمالك بهدف نظيف في نسخة كأس السوبر عام 1994، التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا".