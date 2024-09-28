السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

احتفالا بكأس السوبر، فتاة زملكاوية تشعل الشماريخ في ميت عقبة (فيديو)

جمهور الزمالك، فيتو
جمهور الزمالك، فيتو

أشعلت إحدى الفتيات من جمهور نادي الزمالك الشماريخ والألعاب النارية في محيط نادي الأبيض بمنطقة القلعة البيضاء، احتفالًا بفوز الفريق الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإفريقي.

 

وكانت منطقة ميت عقبة شهدت تجمعات كبيرة لجماهير الزمالك احتفالًا بالفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد  مواجهة النادي الأهلي.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

 

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوبر الأفريقي الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي جمهور نادي الزمالك جماهير الزمالك كأس السوبر الأفريقي لقب كاس السوبر الافريقي لقب كأس السوبر محمود عبد الرازق شيكابالا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

جوميز يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

وائل جمعة يفتح النار على كولر والشناوي

موسم الرياض يمنح الزمالك جائزة مالية ضخمة بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

أنباء عن استشهاد زينب نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله

زيزو يعلق على قرار استمراره بالزمالك

ساب العروس، عريس زملكاوي يحتفل في ميت عقبة بالسوبر (فيديو)

منوعات

المزيد

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، عبد القدوس الإسرائيلي "خادم الرسول"

المزيد
الجريدة الرسمية