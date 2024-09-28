أخطاء محمد الشناوي في خسارة السوبر الإفريقي وموقف شوبير (تقرير)

الأهلي، لا حديث يعلو عن خسارة النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس في السعودية.

ويبقى الحديث عن أخطاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق حاضرة بقوة بعد اتفاق الجميع على بطء ردة فعله في هدف ناصر منسي لاعب الزمالك وعدم تعامله بجدية مع هدف الزمالك الذي أعاده للمباراة من جديد.

أخطاء الشناوي أيضا في التعامل مع ركلات الترجيح أمس كانت سببا مهما في خسارة السوبر الإفريقي بعد أن فشل حارس الأهلي في التصدي لأربع ركلات سددها لاعبو الزمالك في شباكه ورغم توجه الشناوي إلى أغلب كرات ركلات الترجيح لكنه لم ينجح في أي تصدٍّ لها.

تراجع مستوى الشناوي واهتزاز أدائه بعد العودة من الإصابة في الكتف فتح الباب من جديد للحديث عن ضرورة إراحة قائد الأهلي ومنح الفرصة من جديد إلى مصطفى شوبير الحارس الثاني في المرحلة من أجل إتاحة الفرصة الي الشناوي لإعادة الحسابات من جديد.

وفي سياق متصل يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة بالقاهرة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي غادر على إثرها ملعب المباراة وحل عمر كمال بدلا منه.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع جهازه المعاون لبحث أسباب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس بالسعودية وذلك داخل مقر إقامة الفريق في مدينة الرياض.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقريرا شاملا بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 الجاري حتى 25 من الشهر ذاته.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب المملكة “أرينا”.