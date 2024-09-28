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رياضة

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بكأس السوبر ويشكر القطبين

الزمالك بطل السوبر
الزمالك بطل السوبر الإفريقي، فيتو

تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بخالص الشكر لمجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك والجماهير العظيمة علي المظهر الحضاري والروح الرياضية التي خرجت عليها مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية. 
 

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

كما تقدم مجلس إدارة الاتحاد بخالص التهاني لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرةالخامسة في تاريخه،  متمنيا التوفيق للناديين الكبيرين وجميع الأندية المصرية.

اتحاد الكرة السعودية

ويعرب المجلس أيضًا عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع لهذا الحدث الكبير، ونفس الأمر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ظهور المباراة بشكل مشرف للكرة الإفريقية.

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالسوبر، فيتو

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

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