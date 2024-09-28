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أخبار مصر

كرة القدم تتصدر المشهد في أول يوم دراسي بجامعة عين شمس (فيديو وصور)

كرة القدم
كرة القدم
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شهدت لعبة كرة القدم الثنائية إقبالا كبيرا من الطلاب في جامعة عين شمس، وكانت وسيلة تسلية الطلاب أول أيام الدراسة بجامعة عين شمس. 

شهد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات. 

رئيس جامعة عين شمس يشهد رفع وتحية العلم خلال مهرجان استقبال العام الجامعي  2024-2025

وفي كلمته هنأ محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب الجدد والقدامى ببداية عام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص حيث تسعى جامعة عين شمس، لتقديم التعليم المتميز بكافة كليات الجامعة بالاضافة الى البرامج المتميزة بأكثر من كلية منها كليات القطاع الطبي والهندسي وكليات الحاسبات والمعلومات والزراعة والتجارة والتربية والالسن والآداب والبنات والحقوق والعلوم والآثار مما يسهم في اعداد الطلاب لمستقبل واعد يساهم في بناء مجتمع جامعي يتسم بالتنوع والتفاعل الإيجابي.

وأكد اهتمام الجامعة ببداية رحلة جديدة من التحديات والإنجازات، توفر للطلاب كافة الفرص التي تؤهلهم لسوق العمل من خلال ما استحدثته الجامعة من مراكز كمركز الإبتكار وريادة الأعمال ومركز التوظيف وغيرها من مراكز الدعم التي تساهم في بناء الشخصية الجامعية هذا  الى جانب الأنشطة المتميزة التي يقدمها قطاع التعليم والطلاب والتي حقق من خلالها الطلاب مراكز متقدمة محليا وعالميا. 

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