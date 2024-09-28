أمانة المرأة بنقابة البناء والأخشاب تنظم ندوة عن مشروع قانون العمل

شهد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الندوة التثقيفية التي نظمتها أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، حول مشروع قانون العمل، ومطالب المرأة في التشريع المرتقب.

جاء ذلك في أول فعاليات أمانة المرأة بالنقابة العامة بعد التشكيل الجديد، برئاسة النقابية هند إسماعيل، وبحضور الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية.

وشارك في الندوة التي استضافها مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، عدد من القيادات النقابية العمالية من السيدات في اللجان النقابية بعدد من الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء.

وفي كلمته وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التحية للمرأة العاملة، مشيرا إلى أن هناك نماذج يحتذى بها من السيدات في العمل النقابي.

وأكد تقديم الدعم الكامل لأمانة المرأة في النقابة العامة بعد تشكيلها الجديد، برئاسة هند إسماعيل، مؤكدا استكمال الجهود التي بدأتها الأمانة في الفترات الماضية، من أجل رفع كفاءة العاملات، وخصوصا في اللجان النقابية.



وقال الجمل: المرأة العاملة قادرة أن تكون موجودة بقوة وفي القيادة النقابية من خلال خبراتها، مشيرا إلى أن هناك العديد من النماذج في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي أثبتت قدرة المرأة على تحقيق النجاح في العمل النقابي.

ونفى عبد المنعم الجمل، ما يثار بأن التنظيم النقابي تابعا للحكومة، قائلا: التنظيم النقابي مرتبط بالدولة، والتعامل مع الحكومة باعتبارها صاحب عمل من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أحد أطراف علاقات العمل.

من جانبه أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن مشروع قانون العمل، واحدا من التشريعات ذات الأولوية أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، الذي يبدأ أعماله خلال أيام.

وأوضح أن مشروع القانون استغرق فترة طويلة من الإعداد والنقاش منذ مجلس النواب الماضي، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة من أجل إصداره الفترة المقبلة.

وتناول نيازي مصطفى، خلال الندوة امتيازات المرأة في قانون العمل الحالي، والمستهدف في المشروع المرتقب، فضلا عن إشكاليات تطبيق بعض المواد على أرض الواقع.