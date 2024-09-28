إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة معاقة بالسلام للجنايات
أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل متهم باستدراج فتاة معاقة واغتصابها داخل شقة بمنطقة السلام لمحكمة الجنايات.
وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من مواطن بغياب نجلته معاقة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم وتبين أنه قام باستدراج الفتاة من أمام مسكنها.
وبمواجهتها اعترف باغتصابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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