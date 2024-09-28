وصفات من الطبيعة لبشرة صحية ونضرة في فصل الخريف

وصفات طبيعية لبشرة صحية ونضرة، مع قدوم فصل الخريف، تبدأ البشرة في مواجهة تحديات جديدة بسبب تغيرات الطقس. الهواء البارد والجاف يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدانها لمرونتها ورونقها، ما يجعل من الضروري اتباع روتين للعناية بالبشرة يتناسب مع هذا الفصل.

استخدام وصفات طبيعية يعتبر من الطرق المثالية للحصول على بشرة صحية ونضرة في هذا الوقت من العام.

فيما يلي نستعرض بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة وتجديدها خلال فصل الخريف.



أفضل وصفات طبيعية لبشرة نضرة وصحية

أكدت خبيرة العناية بالبشرة ندى السيد، أن في فصل الخريف، تحتاج البشرة إلى رعاية خاصة بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي إلى جفافها وفقدانها للرطوبة، وهناك عدة وصفات طبيعية لبشرة صحية ونضرة، يمكنك تطبيقها بكل سهولة، والتي تعتمد على مكونات غنية بالفيتامينات والمرطبات.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه من المهم الالتزام بروتين يومي وأسبوعي للعناية بالبشرة خلال هذه الفترة، والتركيز على الترطيب والتقشير بلطف للحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها طوال فصل الخريف.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية أهم وصفات طبيعية للعناية بالبشرة.

الافوكادو بالعسل

قناع الأفوكادو والعسل

يُعتبر الأفوكادو غنيًا بالدهون الصحية التي تساعد على ترطيب البشرة بعمق، بينما يمتاز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والمغذية للبشرة.

المكونات:

- نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

- قومي بهرس الأفوكادو جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم.

- أضيفي العسل واخلطيهما معًا حتى يتجانسا.

- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

يُمكن تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع للحفاظ على ترطيب البشرة ومنع جفافها.



مقشر الشوفان وزيت الزيتون

يعمل الشوفان كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة، بينما يضيف زيت الزيتون الترطيب اللازم للبشرة.

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

- امزجي الشوفان وزيت الزيتون حتى تحصلي على مزيج يشبه العجينة.

- قومي بتدليك الخليط بلطف على بشرتك بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

- اتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

هذا المقشر يعمل على تنظيف البشرة بعمق ويمنحها الترطيب الذي تحتاجه خلال فصل الخريف.

قناع الخيار والصبار

الخيار والصبار من المكونات الطبيعية التي تعمل على تهدئة البشرة وترطيبها بفضل خصائصها المهدئة والمليئة بالماء.

المكونات:

- نصف ثمرة خيار مهروسة

- ملعقتان كبيرتان من جل الصبار الطازج

طريقة التحضير:

- امزجي الخيار المهروس مع جل الصبار.

- وزعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- اشطفي وجهك بالماء البارد.

يعمل هذا القناع على تهدئة البشرة المتهيجة ويرطبها بعمق، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الخريف.

قناع قرع العسل والحليب

قرع العسل غني بالفيتامينات A وC والأحماض الطبيعية التي تعزز من تجديد خلايا البشرة وتفتيحها، بينما يعمل الحليب على ترطيب البشرة وتنعيمها.

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من قرع العسل المطبوخ والمهرس

- ملعقة كبيرة من الحليب الطازج

طريقة التحضير:

- اخلطي قرع العسل المهروس مع الحليب حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

هذا القناع يعمل على تغذية البشرة ويعزز من نضارتها وإشراقها، خاصة في الأجواء الجافة التي تتسم بها فترة الخريف.

روتين العناية بالبشرة

زيت اللوز الحلو لترطيب البشرة

زيت اللوز الحلو هو أحد أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لترطيب البشرة في فصل الخريف. يتميز بقدرته على التغلغل في طبقات البشرة العميقة وتغذيتها بفضل احتوائه على الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين E.

طريقة الاستخدام:

- ضعي بضع قطرات من زيت اللوز الحلو على يديك ودلكي بها بشرتك بلطف بعد تنظيفها.

- يُفضل استخدامه ليلًا قبل النوم للحصول على أفضل نتائج.

يساعد زيت اللوز الحلو على محاربة الجفاف ويمنح البشرة نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

ماء الورد والتونر الطبيعي

ماء الورد يُعتبر تونر طبيعي رائع لشد البشرة وإنعاشها. يمتاز بقدرته على تهدئة البشرة وترطيبها، ما يجعله خيارًا ممتازًا لفصل الخريف.

طريقة الاستخدام:

- ضعي ماء الورد في زجاجة رشاشة ورشيه على وجهك بعد تنظيفه.

- يُمكن استخدامه يوميًا كجزء من روتين العناية بالبشرة.

يساعد ماء الورد على توازن الزيوت في البشرة ويمنحها إشراقًا طبيعيًا.



