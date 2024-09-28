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رياضة

بصمة دائمة للملك، أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم

صلاح
صلاح

الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب مولينيو مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

أرقام صلاح ضد وولفرهامبتون

وقبل لقاء اليوم لعب محمد صلاح ضد وولفرهامبتون 15 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحقق الفوز مع ليفربول في 12 مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

 

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين أن ولفرهامبتون لديه نقطة في المركز العشرين والأخير، وفاز ليفربول في مباراته في الجولة الماضية على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 


نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2:30 مساءً بتوقيت مصر).

آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت المصري).

إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت مصر).

نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت ومصر).

ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت مصر).

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة
2. ليفربول 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. أرسنال 11 نقطة
5. تشيلسي 10 نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 9 نقاط
8. نوتينغهام فورست 9 نقاط
9. فولهام 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة
 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة 

 

نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 

وست هام ضد تشيلسي  0-3

توتنهام ضد برينتفورد 3-1

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون 3-1

فولهام ضد نيوكاسل  3-1

ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون 1-1

ليستر سيتي ضد إيفرتون  1-1

ليفربول ضد بورنموث 3-0

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد 0-0

برايتون ضد نونتيتغهام فورست 2-2 

مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2

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