الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي، يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وتقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم السبت 28 سبتمبر الحالي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

واستعاد مانشستر سيتي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا، وذلك بعدما تعادل السيتي مع أرسنال 2-2 في ختام الجولة الخامسة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة

2. ليفربول 12 نقطة

3. أستون فيلا 12 نقطة

4. أرسنال 11 نقطة

5. تشيلسي 10 نقاط

6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

7. برايتون 9 نقاط

8. نوتينغهام فورست 9 نقاط

9. فولهام 8 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 6 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 4 نقاط

15. ليستر سيتي 3 نقاط

16. كريستال بالاس 3 نقاط

17. إبسويتش تاون 3 نقاط

18. ساوثهامتون نقطة

19. إيفرتون نقطة

20. وولفرهامبتون نقطة