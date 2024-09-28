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سياسة

ابنة شقيق عبد الناصر: "عمى كان حنين على إخواته" (فيديو)

ابنة شقيق عبد الناصر
ابنة شقيق عبد الناصر

قالت يمنى عادل عبد الناصر ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى ذكرى رحيله الـ  ٥٤ الرئيس الراحل كان يتعامل مع أخوته بلطف حنان.

جاء ذلك خلال إحياء ذكرى رحيل عبد الناصر في ضريحه. 

أبرز المحطات في حياة عبد الناصر

سنة 1937 حاول جمال عبد الناصر الالتحاق بالكلية الحربية، ولكنه مُنع بسبب تسجيل الشرطة مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، ما دفعه للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة حاليًا)، وبعد فصل دراسي واحد عاود تقديم طلب الانضمام إلى الكلية الحربية بعد مقابلة وزير الحربية إبراهيم خيري باشا الذي وافق على انضمامه للكلية الحربية.

تنظيم الضباط الأحرار

بدأ عبد الناصر نشاطه في الجيش بتشكيل مجموعة من الضباط الشباب الذين يملكون مشاعر قومية ووطنية وجمعهم فى تنظيم سري حمل فيما بعد اسم "الضباط الأحرار".

ثورة 23 يوليو

في صباح 23 يوليو 1952، أعلن الضباط الأحرار البيان الأول للحركة عبر الإذاعة المصرية، بعد سيطرتهم على جميع المباني الحكومية، والمحطات الإذاعية، ومراكز الشرطة، وكان مقر قيادة الجيش فى القاهرة.

بعد صياغة أول دستور في البلاد بعد 23 يوليو، والذى حاز على الموافقة بأغلبية ساحقة فور طرحه للاستفتاء العام، تم ترشيح عبد الناصر لمنصب رئاسة الجمهورية، وفاز أيضًا بأغلبية ساحقة.

تأميم قناة السويس

سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل بناء السد العالى وضع "ناصر" فى مأزق، ولكن رد الزعيم كان مدويا بتأميم قناة السويس، كوسيلة من وسائل تمويل السد.

نكسة 67 وتنحي الزعیم

في الخامس من يونيو 1967 احتلت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من الأراضي العربية في سيناء وفلسطين وسوريا، ولم يجد الزعيم أمامه سوى الاستقالة من منصبه وتحمل المسؤولية كاملة، ولكن المصريون خرجوا فى مظاهرات حاشدة غير مسبوقة تطالبه بالعدول عن قرار التنحي.

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