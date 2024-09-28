السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الدفاع يزور ضريح عبد الناصر فى ذكرى رحيله الـ 54

جمال عبد الناصر،
جمال عبد الناصر، فيتو

وصل منذ قليل  الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى مقر ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقراءة الفاتحة على روحه ووضع إكليل من الزهور على ضريحه فى ذكرى رحيله الـ 54.

 

ذكرى وفاة جمال عبد الناصر

وتحل اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الرابعة  والخمسين، لتعيد إلى الأذهان ذكرى حقبة تاريخية من أهم الفترات التي شهدتها مصر، والتي تحولت خلالها من الملكية إلى الجمهورية، ولتنتقل مصر من حكم الأجانب إلى حكم الشعب.

 

 

 

وفي هذه الذكرى يعود إلى الأذهان دور مجموعة من ضباط الجيش المصري، وهم الضباط الأحرار الذين تحملوا مسئولية استعادة مصر، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر.

 

 

أبرز المحطات في حياة الزعيم

 

منعه من دخول الكلية الحربية

 سنة 1937 حاول جمال عبد الناصر الالتحاق بالكلية الحربية، ولكنه مُنع بسبب تسجيل الشرطة مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، ما دفعه للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة حاليًا)، وبعد فصل دراسي واحد عاود تقديم طلب الانضمام إلى الكلية الحربية بعد مقابلة وزير الحربية إبراهيم خيري باشا الذي وافق على انضمامه للكلية الحربية.

 

 

تنظيم الضباط الأحرار 

بدأ عبد الناصر نشاطه في الجيش بتشكيل مجموعة من الضباط الشباب الذين يملكون مشاعر قومية ووطنية وجمعهم فى تنظيم سري حمل فيما بعد اسم "الضباط الأحرار".

 

 

ثورة 23 يوليو

في صباح 23 يوليو 1952، أعلن الضباط الأحرار البيان الأول للحركة عبر الإذاعة المصرية، بعد سيطرتهم على جميع المباني الحكومية، والمحطات الإذاعية، ومراكز الشرطة، وكان مقر قيادة الجيش فى القاهرة.

 

بعد صياغة أول دستور في البلاد بعد 23 يوليو، والذى حاز على الموافقة بأغلبية ساحقة فور طرحه للاستفتاء العام، تم ترشيح عبد الناصر لمنصب رئاسة الجمهورية، وفاز أيضًا بأغلبية ساحقة.

تأميم قناة السويس

 سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل بناء السد العالى وضع "ناصر" فى مأزق، ولكن رد الزعيم كان مدويا بتأميم قناة السويس، كوسيلة من وسائل تمويل السد.

 

نكسة 67 وتنحي الزعیم

 

في الخامس من يونيو 1967 احتلت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من الأراضي العربية في سيناء وفلسطين وسوريا، ولم يجد الزعيم أمامه سوى الاستقالة من منصبه وتحمل المسؤولية كاملة، ولكن المصريون خرجوا فى مظاهرات حاشدة غير مسبوقة تطالبه بالعدول عن قرار التنحي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإنتاج الحربي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الزعيم جمال عبد الناصر الضباط الأحرار ثورة 23 يوليو جامعة القاهرة جمال عبد الناصر ذكرى وفاة جمال عبد الناصر رحيل عبد الناصر ضريح عبد الناصر

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية