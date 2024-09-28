السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يطمئن على انتظام الدراسة بجامعة حلوان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

استهل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جولاته لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد (2024 /2025)، بتفقد جامعة حلوان، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

في بداية الزيارة، أدى وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، وتبادل مع عدد من الطلاب حديث أبوي، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن سيادته على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

 

وافتتح الدكتور أيمن عاشور والدكتور السيد قنديل معرضًا للأنشطة والمُبادرات الطلابية تحت عنوان "صنع في جامعة حلوان"، وعرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.

كما تفقد الوزير الصالة المُغطاة بجامعة نادي حلوان وحرص على تشجيع الطلاب المتواجدين في الصالة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية معهم.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي والمشاركة في كافة المشروعات والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في التعاون وعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان بتاريخها العريق وإنجازاتها المتميزة، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتقدم، مشيرًا إلى أن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتًا إلى أن الجامعة مهتمة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية وستستمر في تطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة، وتطوير المقررات الإلكترونية لكافة الكليات والبرامج الدراسية تماشيًا مع التوجه نحو التعليم الرقمي، وذلك بما يتوافق مع أحدث التطورات العلمية في مختلف التخصصات، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الجامعات المصرية والمعاهد تستقبل 3.7 ملايين طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2024/2025، مشيرًا إلى أن 111 جامعة تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا) بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية و181 معهدًا استعدوا لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد والقُدامى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي استقبال الطلاب الجدد البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي العام الدراسي الجديد 2024 العام الدراسي الجديد 2024 2025 العام الدراسي الجديد أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة حلوان صنع فى جامعة حلوان

مواد متعلقة

آداب عين شمس كاملة العدد في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

تزاحم الطلاب في جامعة عين شمس بأول أيام الدراسة (فيديو وصور)

اليوم انطلاق العام الدراسي الجديد بـ 111 جامعة

وزير التعليم العالي يشهد بدء العام الدراسي الجديد في جامعة حلوان اليوم

اليوم، جامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد بمهرجان وأنشطة

أخبار مصر، الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية، بدء غلق الطريق الدائري من المنيب باتجاه وصلة المريوطية، 4 قرارات مهمة لـ" الأعلى للجامعات " قبل بدء الدراسة

أبرزها الشورت والشبشب والملابس الممزقة، 10 محظورات للطلاب داخل الحرم الجامعي

بعد التتويج ببطولة إفريقيا، منتخب الناشئين لليد يصل مطار القاهرة

الأكثر قراءة

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

حساب منسوب لنجل نصر الله يكشف معلومات جديدة عن مقتل زعيم حزب الله

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا حسن نصر الله

تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في المرج.. المتهم: طلقة خرجت بالخطأ أثناء تنظيف سلاح.. وأقوال صادمة لوالدة الضحية

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية