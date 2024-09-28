السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي: كورال جامعة حلوان حاجة مميزة (فيديو)

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بكورال جامعة حلوان، خلال تفقده معرض صنع في جامعة حلوان، بحضور رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات الجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة حلوان في أول أيام العام الدراسي، حيث شهدت الجامعة   تشديدات أمنية مكثفة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي:سمعت كورال جامعة حلوان كذا مرة وهو حاجة مميزة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وعدد من قيادات الجامعة، الصالة المغطاة والأنشطة الطلاب والألعاب الرياضية، ومعرض صنع في جامعة حلوان.

بدء العام الدراسي الجديد 

وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان، على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

 

تفقد وزير التعليم العالي لاستعدادات جامعة حلوان لبدء العام الدراسي الجديد

وأنهت جامعة حلوان كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد.

وتستقبل الجامعة هذا العام حوالى 210 آلاف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.

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الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العام الجامعي الجديد

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