السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

بينهم رضيعة، أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

انقلاب سيارة ومصابين
انقلاب سيارة ومصابين بطريق وردان، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث  انقلاب سيارة «ربع نقل» بـ طريق وردان، دائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وهم إيمان إبراهيم عيد، 27 سنة، بسملة أسامة يوسف، 20 سنة، سمر وليد أحمد، 25 سنة، رويدا إبراهيم السيد طاجن، 18 سنة، نرمين ناصر محمد، 24 سنة.

كما أصيب كل من نبوية سعيد إسماعيل، رضعية عمرها عام، مصابة بكدمة بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، آية حمادة إبراهيم عبد الصادق، 25 سنة، مصابة بكدمة بالكتف الأيمن، دعاء نبيل عبد السميع، 30 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى  لتلقي العلاج،بينما تواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 8 أشخاص من مستقليها، وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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فيتو طريق وردان الخدمات الأمنية حادث انقلاب سيارة

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