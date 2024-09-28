أبرز محاكمات الأسبوع، المحمدي بتهمة الاغتصاب.. سوزي الأردنية وسعد الصغير.. مذيع الزمالك لسب الخطيب

تشهد مختلف المحاكم الجنائية والاقتصادية الأسبوع الجاري عددا من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام مؤخرا، ونسردها في التقرير التالي..

محاكمة مذيع الزمالك في قضية سب الخطيب

تصدر المحكمة المختصة، اليوم السبت الحكم علي المذيع أحمد جمال- مقدم برنامج زملكاوي بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب- رئيس النادي الأهلي.

سعد الصغير أمام المحكمة الاقتصادية

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي، في اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محاكمة أحمد ياسر المحمدي

كما تنظر محكمة جنايات عابدين، الأربعاء المقبل، محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، لاتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.

الطعن في قضية قتل طالب الرحاب

تنظر محكمة النقض، الثلاثاء المقبل، الطعن المقدم من أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بقتل طالب الرحاب.

قضية إفلاس شركة للصيادلة

ومن المقرر أن تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الأحد، الحكم في القضية رقم 5 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس إحدى شركات الصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة لها بمبلغ يتجاوز الـ 100 مليون جنيه تعثرت في سدادها.

مطرب المهرجانات مجدي شطة

وتعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الخميس المقبل، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل.

البلوجر سوزي الأردنية

تصدر محكمة جنح المطرية، الثلاثاء المقبل، الحكم علي البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه".

مضيفة الطيران التونسية

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل، محاكمة مضيفة الطيران التونسية وشهرتها خبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة.