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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يؤدي تحية العلم مع الطلاب (فيديو وصور)

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة عين شمس، فيتو

حرص الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، على تأدية تحية العلم مع الطلاب، وكذلك تفقد سير العمل داخل الحرم الجامعي. 

شهدت كلية الآداب بـ جامعة عين شمس  توافد كبير للطلاب وسط تنظيم واستقبال من عميدة الكلية لاستقبال الطلاب الجدد وسط تشديدات أمنية لدخول الطلاب الحرم الجامعي. 

وحرصت كلية الآداب بجامعة عين شمس على استقبال الطلاب الجدد والقدامى بعدة فعاليات تضمنت أعمال يدوية ومسابقات وأنشطة تعريفية. 

وتنظم الجامعة مهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الاجتماعى المركزى، وذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس 

 ويتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

ويشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، وباللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما سيتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

وتستقبل الجامعات 3.7 مليون طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، بداية من اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي،  الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، حيث يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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