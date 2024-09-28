محافظ أسيوط يتفقد المدارس تزمنا مع العام الدراسى الجديد |صور

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرستي الوليدية الإعدادية بنات والوليدية الإبتدائية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها، جاء ذلك بحضور دعاء عبد الجواد مديرة مدرسة الوليدية الإعدادية بنات، ومديحة حسن محمد مديرة مدرسة الوليدية الإبتدائية المشتركة.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الوليدية الإعدادية بنات بحي شرق



بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الوليدية الإعدادية بنات بحي شرق مدينة أسيوط حيث تفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الاعدادية، ومعمل العلوم المطور، ومعمل التطوير، والمكتبة واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطالبات واستمع إليهن ومشاركتهن مع المعلمين حيث استمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن الفصول الدراسية بالمدرسة وعددهم 24 فصل دراسي للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية تصل كثافة كل فصل منهم حوالي 43 طالبة بما يزيد عن إجمالي عدد الطالبات بالمدرسة 1000 طالبة خلال العام الدراسي الجاري.



وقدم محافظ أسيوط التهنئة للطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيًا لهن التوفيق والنجاح لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم باعتبارهن قادة المستقبل اللاتي سوف يستكملون البناء والتطوير التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الوليدية الإبتدائية المشتركة بحي شرق



واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مدرسة الوليدية الإبتدائية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط حيث تفقد المكتبة ومعمل الحاسب الآلي فضلًا عن بعض الفصول الدراسية للصفوف الإبتدائية المختلفة واطمأن على كثافة الفصول من مديرة المدرسة التي أوضحت أن عدد الفصول الدراسية 15 فصل بالمدرسة للصفوف الابتدائية المختلفة بإجمالي 576 تلميذ وتلميذة خلال العام الدراسي الجاري.



وهنأ المحافظ التلاميذ بمناسبة العام الدراسي الجديد مؤكدًا على أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية واستذكار دروسهم أولًا بأول لكي يكلل جهودهم بالنجاح والمستقبل الباهر لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة بالشكل الملائم مؤكدًا على إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تهيئة الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية.

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