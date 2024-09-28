إسرائيل تعتبره هدفًا استراتيجيًا، من هو علي كركي وزير دفاع حزب الله؟

تبقى محاولة اغتيال علي كركي القيادي في حزب الله اللبناني جزءا من الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله، الذي شهد تصعيدا ملحوظا في الفترة الأخيرة، ومع تأكيد حزب الله على سلامة كركي، يظل السؤال قائما حول مدى تأثير هذه الهجمات على بنية الحزب الداخلية، خصوصا في ظل سلسلة الاغتيالات التي استهدفت كبار قادته.

كما يبدو أن إسرائيل ستواصل استهداف قيادات حزب الله البارزة، فيما يبقى الحزب مصمما على الحفاظ على تماسكه التنظيمي والعسكري، مستندا إلى خبراته الطويلة في مواجهة هذه الضغوط.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي بمحاولة اغتيال القيادي البارز في حزب الله علي كركي، وذلك عبر غارة جوية على جنوب بيروت، ورغم إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتل كركي، جاء الرد سريعا من حزب الله لينفي هذه المزاعم ويؤكد أن القيادي قد تم نقله إلى مكان آمن بعيدا عن أعين إسرائيل.

من هو علي كركي؟

يعد علي كركي أحد أبرز قياديي حزب الله وأكثرهم نفوذا، حيث يحتل المرتبة الثانية في التسلسل القيادي داخل الحزب بعد حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، ويأتي ذلك بعد مقتل القياديين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل، اللذين كانا يحتلان مواقع حساسة في التنظيم، كركي هو عضو في المجلس الجهادي لحزب الله، وهو الجناح العسكري والأمني للحزب، الذي يعنى باتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمواجهات مع إسرائيل.

عقب مقتل فؤاد شكر في يوليو الماضي، عين نصر الله علي كركي في منصبه، ليكون مسؤولًا عن المنطقة الجنوبية، والتي تُعد معقلا هامًا لحزب الله وتضم العدد الأكبر من مقاتلي الحزب.

الهجمات المتكررة ضد كركي

لم تكن محاولة اغتيال كركي الأخيرة يوم الإثنين هي الأولى، فقد سبق وأن نجا من محاولة اغتيال أخرى في فبراير الماضي، وإسرائيل تعتبر كركي هدفا استراتيجيا نظرا لدوره المحوري في إدارة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، والذي يشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل. تأتي هذه الهجمات كجزء من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى القضاء على القيادات العسكرية لحزب الله، بهدف إضعافه من الداخل وكسر معنوياته.

الدور القيادي للكركي في حزب الله

كركي ليس مجرد شخصية قيادية عسكرية فحسب، بل يعد رمزا لقوة الحزب وهيبته. فهو يتمتع بشخصية قوية ومهيبة، إضافة إلى خبراته العسكرية التي اكتسبها على مر السنين من خلال عمله الطويل في حزب الله، وخاصةً في منطقة الجنوب اللبناني. وبفضل هذه الخبرات، نال كركي تقديرًا كبيرًا من قيادة الحزب، وأصبح مسؤولًا عن إدارة العمليات العسكرية الهامة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن كركي كان على اتصال وثيق بالقياديين طالب عبد الله ومحمد ناصر، اللذين يشغلان منصبين قياديين في وحدات "نصر" و"عزيز"، وهما وحدتان تنشطان في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

الولايات المتحدة وكركي

علي كركي لم يكن هدفًا لإسرائيل فقط، بل أدرجته الولايات المتحدة على قائمة المطلوبين دوليًا منذ عام 2019. ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد صنفته واشنطن ضمن قائمة الإرهابيين البارزين على مستوى العالم، إلى جانب أسماء مثل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل.

وُلد علي كركي في مدينة النبطية اللبنانية عام 1967، ويمتلك إلى جانب جنسيته اللبنانية، الجنسية الغينية.

ويُعد كركي عضوًا في "مجلس الجهاد" التابع لحزب الله، وهو الهيئة التي تتخذ القرارات العسكرية والاستراتيجية للحزب، مما يجعله هدفًا بارزًا لإسرائيل.

غموض حول مصيره علي الكركي

رغم تأكيد حزب الله على سلامة كركي، لا تزال الشائعات تدور حول مصيره. في الوقت الذي أُعلنت فيه بعض التقارير الإسرائيلية مقتله، صرحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهدف من الهجوم كان علي كركي. لكن الحزب نفى هذه الأخبار، مشيرًا إلى أن القيادي قد تم نقله إلى مكان آمن.

محاولات سابقة لاستهداف قيادات حزب الله

تأتي هذه المحاولة في سياق أوسع من محاولات إسرائيل لاستهداف قيادات حزب الله. في الأشهر الأخيرة، خسرت الجماعة الشيعية بعضًا من أبرز قياداتها العسكرية، بدءًا من فؤاد شكر الذي قُتل في 30 يوليو الماضي، مرورًا بإبراهيم عقيل الذي قُتل في 21 سبتمبر، وصولًا إلى محاولة اغتيال كركي.

هذه الهجمات تُظهر مدى استهداف إسرائيل للقيادات العسكرية العليا في حزب الله، خصوصًا تلك التي تمتلك خبرات ميدانية كبيرة.

ويبدو أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تفكيك الهرم القيادي للحزب، بدءًا من استهداف قادة وحدات النخبة كفؤاد شكر وإبراهيم عقيل، وصولًا إلى القيادات المسؤولة عن الجبهة الجنوبية مثل علي كركي.