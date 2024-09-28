السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة ومطار رامات دافيد الإسرائيلي بصواريخ فادي 3

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتقع جنوب شرق حيفا شمالي إسرائيل بدفعة من صواريخ فادي 3.

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في تل أبيب ومناطق أخرى وسط إسرائيل.

فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لا يتوقع أن تستمر الحملة ضد حزب الله في لبنان نفس مدة حرب غزة، وبرر ذلك بأن أهداف إسرائيل "أكثر تحديدا" في لبنان.

وشن حزب الله، اليوم السبت، هجومًا بصواريخ "فادي 1" على مستوطنة كابري الإسرائيلية، وذلك ردًّا على الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال بيان لحزب الله: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي1”.

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شمال اسرائيل حزب الله مطار رامات دافيد جيش الاحتلال حيفا

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